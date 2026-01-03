بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا واضحا إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مؤكدا أن الأخير يمتلك مصانع لإنتاج الكوكايين في بلاده، داعيا إياه إلى ضرورة توخي الحذر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عملية فنزويلا تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، و مستعدون لشن هجوم ثان إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الجيش الفنزويلي أصبح عاجزا، حيث تم اعتقال مادورو والأضواء مطفأة.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي تم بثه خلال صفحات سوشيال ميديا البيت الأبيض: "سنسيطر على فنزويلا لحين الانتقال الآمن للسلطة"" متابعا، “شركات النفط الأمريكية الكبري ستذهب إلي فنزويلا.”

وتابع ترامب: "الديكتاتور مادورو رحل، والشعب الفنزويلي أصبح حر"، مؤكدا " مادورو وزوجته على متن سفينة ستتوجه إلى نيويورك".

وأكد ترامب على أنه لم يقتل أي جندي ولم تفقد أي قطعة عسكرية في عملية فنزويلا، متابعا " ما من أمة يمكنها أن تحقق ما حققته أمريكا".