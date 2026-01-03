بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

روت زوجة تاجر الأدوات الكهربائية الذي لقي مصرعه طعنًا في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، تفاصيل مقتل زوجها على يد طليقته والتي تُدعى «أسماء»

قالت ان الوقعة بدأت المشاجرة فور دخولها المحل، حيث انهالت على الضحية بالسبّ والألفاظ القاسية دون مبرر، موضحة إن الطليقة نادتها أثناء المشاجرة قائلة: «تعالي يا مدام شوفي البيه بيعمل إيه»

وقالت زوجة المجني عليه، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على قناة «النهار»، أنها تعمدت إدارة وجهها عنها لتجنب الاستفزاز وتفادي تفاقم الخلاف، مشيرة أن الواقعة حدثت بينما كانت تجلس خارج المحل برفقة نجلها الصغير، عقب زيارتها لوالدة زوجها بالمستشفى.

