القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا

أكد وزير الحرب الأمريكي أن الجيش اضطر لاستخدام القوة في فنزويلا من أجل حماية السلام، واصفًا عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالجريئة والمعقدة.

القاذفات والطائرات المسيرة

وأشار رئيس الأركان الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ العملية تأثر بعوامل عدة، من بينها ظروف الطقس، مؤكدًا أن التخطيط للعملية استمر لعدة أشهر قبل تنفيذها، وشارك فيها عناصر جوية متعددة، بما في ذلك القاذفات والطائرات المسيرة.

الفرص التي منحتها له الولايات المتحدة

وفي تصريح متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن مادورو رفض جميع الفرص التي منحتها له الولايات المتحدة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة للتعامل مع الوضع.