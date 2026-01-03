ترامب يعلن مكان مادورو في أمريكا وكيفية إدارة فنزويلا

أجاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مكان الرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله، منوها أن مادورو سيجلب قريبا إلى نيويورك في الدائرة الجنوبية.

وقال دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الهجوم على فنزويلا، إن الشعب الفنزويلي سيكون لهم السلام والعدالة وسيكون لهم ثروات ووظائف ودولة حقيقية وعظيمة بعدما سرق النظام ثرواتهم ودمرها مادورو.

وأوضح أنه سيكون هناك فريق يعمل مع الشعب الفنزويلي لإدارة الدولة بشكل جيد، هناك نائبة رئيس عينت من قبل مادورو، وربما أدت القسم وقالت سنفعل كل ما يطلب وأعتقد أنها شجاعة.