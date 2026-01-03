ترامب: سنجعل النفط يفيض في فنزويلا.. وندير البلاد قضائيًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم العمل على زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بشكل كبير، مؤكدًا أن بلاده ستجعل “النفط يفيض في المناطق المختلفة داخل الدولة”، في إطار ما وصفه بخطة لإعادة ترتيب الأوضاع وتحقيق مكاسب اقتصادية تصب في مصلحة الشعب.

قوات عسكرية أمريكية

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تخشى وجود قوات عسكرية أمريكية داخل فنزويلا، لافتًا إلى أن هناك بالفعل عسكريين أمريكيين كانوا متواجدين أمس، وأن إدارة فنزويلا خلال المرحلة المقبلة ستكون “قضائية وعادلة”.

تسمية الأشخاص المعنيين

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعمل على تعويض جميع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسمية الأشخاص المعنيين والإعلان عنهم في وقت لاحق.

تحقيق عوائد مالي

وأكد أن الهدف الأساسي هو وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتحقيق عوائد مالية كبيرة سيتم توجيهها لتعويض المتضررين ودعم الشعب.



وتابع ترامب: “منذ أكثر من عام كنا دولة ميتة، والآن أصبحنا أفضل دولة تقوم بأفضل شيء على مستوى العالم”، معتبرًا أن السياسات الحالية ستؤدي إلى جني الكثير من الأموال وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.



وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هو من اختار النائبة الخاصة به، مؤكدًا أنها “مستعدة للقيام بالأشياء المهمة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.