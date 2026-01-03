قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
توك شو

ترامب: سنجعل النفط يفيض في فنزويلا.. وندير البلاد قضائيًا

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم العمل على زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بشكل كبير، مؤكدًا أن بلاده ستجعل “النفط يفيض في المناطق المختلفة داخل الدولة”، في إطار ما وصفه بخطة لإعادة ترتيب الأوضاع وتحقيق مكاسب اقتصادية تصب في مصلحة الشعب.

قوات عسكرية أمريكية

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تخشى وجود قوات عسكرية أمريكية داخل فنزويلا، لافتًا إلى أن هناك بالفعل عسكريين أمريكيين كانوا متواجدين أمس، وأن إدارة فنزويلا خلال المرحلة المقبلة ستكون “قضائية وعادلة”.

تسمية الأشخاص المعنيين

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعمل على تعويض جميع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم تسمية الأشخاص المعنيين والإعلان عنهم في وقت لاحق.

تحقيق عوائد مالي

 وأكد أن الهدف الأساسي هو وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتحقيق عوائد مالية كبيرة سيتم توجيهها لتعويض المتضررين ودعم الشعب.


وتابع ترامب: “منذ أكثر من عام كنا دولة ميتة، والآن أصبحنا أفضل دولة تقوم بأفضل شيء على مستوى العالم”، معتبرًا أن السياسات الحالية ستؤدي إلى جني الكثير من الأموال وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.


وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هو من اختار النائبة الخاصة به، مؤكدًا أنها “مستعدة للقيام بالأشياء المهمة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

