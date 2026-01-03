رئيس الأركان الأمريكي: بدأنا العمل قبل أشهر لتنفيذ عملية اعتقال مادورو

قال رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، لقد بدأنا العمل قبل أشهر لتنفيذ عملية اعتقال مادورو.

وأضاف الجنرال دان كين خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن العملية في فنزويلا تم تنفيذها بـ 150 طائرة، كما أن ظروف الطقس كانت مهمة لتنفيذ عملية اعتقال مادورو.

قال بيت هيجيست وزير الحرب الأمريكي، لقد عرضنا الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية، وأضاف هيجيست خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، أن العملية في فنزويلا كانت من أجل السلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلبنا مادورو لتقديمه للعدالة، وتم توجيه اتهامات جنائية لمادورو و زوجته.

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الخارجية وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان : لقد نفذنا هجوما على فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

وأضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

وتابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أُجريت عقب العملية، أن الهجوم جرى متابعته من غرفة العمليات، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين، بينهم جنرالات، وباستخدام مروحيات متعددة وطائرات مقاتلة.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية اقتحمت مواقع شديدة التحصين يصعب الوصول إليها، واصفا ما جرى بأنه عملية غير مسبوقة بالنسبة له، قائلاً: «لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي من قبل، لقد كان أمرا مذهلا».