ترامب: نظام مادورو نفذ أكبر سرقة للنفط الأمريكي في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن النفط الأمريكي سيعود لنا بعدما أنفقنا فيه مليارات الدولارات، فهم سرقوا منصات نفطنا ولم يفعل الرئيس السابق شيئا فنحن من بنينا هذه المنصات.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي: نحن بنينا صناعة الطاقة والنفط في فنزويلا بالخبرة، ونظام مادورو سرقوا منا ذلك بالقوة، وهذه كانت أكبر سرقة للنفط الأمريكي في تاريخنا.

وأشار إلى أن الكثير من البنية التحتية سرقت منا ولم نفعل شيئا، منوها أن عصابات في فنزويلا استخدموا الأسلحة ضد الأمريكيين، ونقول: لن يحدث ذلك مجددا.

وأوضح أن استراتيجيتنا الأمريكية هي الهيمنة وهذه لن يشكك فيها أحدا وسنعيد الهيمنة الأمريكية في المنطقة، والآن الوضع الأمني مختلف تماما.

وذكر دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية جعلت بلدنا غنيا وأمننا القومي أفضل مما كان، سنؤمن حدودنا وسنسحق الإرهابيين وندافع عن مواطنينا ضد كل التهديدات.

وتابع: لن أسمح للمجرمين أن يفلتوا من العقاب، ومنة يهدد الأمريكيين سينالوا العواقب الوخيمة ونحن نبقي كل الخيارات العسكرية إلى أن تلبي كل المطالب الأمريكية.

وأكد أن كل السياسين يعلمون أن ما حدث لمادورو من الممكن أن يحدث لهم، الديكتاتور مادورو أخيرا رحل، والشعب الفنزويلي الآن أحرار.

وقال ترامب: لن نسمح لشخص مريع يفعل أشيئا سيئة لبلده وفي أمريكا، أمريكا الجنوبية الآن أكثر أمانا.