سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب: نظام مادورو نفذ أكبر سرقة للنفط الأمريكي في التاريخ

مادورو
مادورو
محمد شحتة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن النفط الأمريكي سيعود لنا بعدما أنفقنا فيه مليارات الدولارات، فهم سرقوا منصات نفطنا ولم يفعل الرئيس السابق شيئا فنحن من بنينا هذه المنصات.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي: نحن بنينا صناعة الطاقة والنفط في فنزويلا بالخبرة، ونظام مادورو سرقوا منا ذلك بالقوة، وهذه كانت أكبر سرقة للنفط الأمريكي في تاريخنا.

وأشار إلى أن الكثير من البنية التحتية سرقت منا ولم نفعل شيئا، منوها أن عصابات في فنزويلا استخدموا الأسلحة ضد الأمريكيين، ونقول: لن يحدث ذلك مجددا.

وأوضح أن استراتيجيتنا الأمريكية هي الهيمنة وهذه لن يشكك فيها أحدا وسنعيد الهيمنة الأمريكية في المنطقة، والآن الوضع الأمني مختلف تماما.

وذكر دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية جعلت بلدنا غنيا وأمننا القومي أفضل مما كان، سنؤمن حدودنا وسنسحق الإرهابيين وندافع عن مواطنينا ضد كل التهديدات.

وتابع: لن أسمح للمجرمين أن يفلتوا من العقاب، ومنة يهدد الأمريكيين سينالوا العواقب الوخيمة ونحن نبقي كل الخيارات العسكرية إلى أن تلبي كل المطالب الأمريكية.

وأكد أن كل السياسين يعلمون أن ما حدث لمادورو من الممكن أن يحدث لهم، الديكتاتور مادورو أخيرا رحل، والشعب الفنزويلي الآن أحرار.

وقال ترامب: لن نسمح لشخص مريع يفعل أشيئا سيئة لبلده وفي أمريكا، أمريكا الجنوبية الآن أكثر أمانا.

