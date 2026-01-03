ترامب: مادورو وزوجته يواجهان اتهامات وسيتم تقديمهما للمحاكمة.. ومستعدون لهجوم ثانٍ إذا لزم الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته يواجهان اتهامات رسمية، مؤكدًا أنه سيتم تقديمهما للمحاكمة، دون الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات أو الجهة القضائية المختصة.



النجاح الكامل على المستوى العسكري

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا لم تسفر عن مقتل أي جندي أمريكي، مؤكدًا عدم فقدان أي قطعة عسكرية خلال العملية، وهو ما وصفه بـ«النجاح الكامل» على المستوى العسكري.

هجوم ثانٍ داخل الأراضي الفنزويلية

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، لحين تحقيق انتقال آمن للسلطة، مشددًا على أن بلاده مستعدة لشن هجوم ثانٍ داخل الأراضي الفنزويلية إذا اقتضت الضرورة.

القوة العسكرية الفنزويلية

وانتقد ترامب القوة العسكرية الفنزويلية، مؤكدًا أنها أثبتت عدم فاعليتها، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن العملية كشفت ضعف قدراتها وعدم قدرتها على مواجهة التحركات الأمريكية.



