ترامب يتباهى بعملية فنزويلا: مادورو إلى نيويورك وشلّ الجيش وخيارات عسكرية مفتوحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته باتا على متن سفينة متجهة إلى مدينة نيويورك، مؤكدًا أنهما سيواجهان ما وصفه بـ«العدالة الأمريكية» فور وصولهما.

تنفيذ موجة ثانية من العمليات

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ترى ضرورة تنفيذ موجة ثانية من العمليات في فنزويلا، لكنها ليست مطروحة في الوقت الراهن على الأرجح، مع التأكيد على الاستعداد الكامل لشن هجوم جديد إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا إلى حين ضمان انتقال آمن للسلطة.

الترتيبات التي أعقبت العملية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شركات النفط الأمريكية الكبرى ستتجه للعمل داخل فنزويلا خلال المرحلة المقبلة، في إطار الترتيبات التي أعقبت العملية العسكرية.

القوات الفنزويلية

وعلى الصعيد العسكري، أكد ترامب أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي قطعة عسكرية خلال العملية، معتبرًا أن القوات الفنزويلية أثبتت «عدم فعاليتها»، وأن القدرات العسكرية للبلاد جرى شلّها بالكامل.

ووصف ترامب ما جرى بأنه أحد أكثر العروض «إثارة للدهشة وفعالية» في إبراز قوة وكفاءة الجيش الأمريكي، مشددًا على أن العملية حققت أهدافها بأقل الخسائر الممكنة.