سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب يتباهى بعملية فنزويلا: مادورو إلى نيويورك وشلّ الجيش وخيارات عسكرية مفتوحة

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته باتا على متن سفينة متجهة إلى مدينة نيويورك، مؤكدًا أنهما سيواجهان ما وصفه بـ«العدالة الأمريكية» فور وصولهما.

تنفيذ موجة ثانية من العمليات

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ترى ضرورة تنفيذ موجة ثانية من العمليات في فنزويلا، لكنها ليست مطروحة في الوقت الراهن على الأرجح، مع التأكيد على الاستعداد الكامل لشن هجوم جديد إذا اقتضت الضرورة.

 وأضاف أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا إلى حين ضمان انتقال آمن للسلطة.

الترتيبات التي أعقبت العملية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شركات النفط الأمريكية الكبرى ستتجه للعمل داخل فنزويلا خلال المرحلة المقبلة، في إطار الترتيبات التي أعقبت العملية العسكرية.

 القوات الفنزويلية

وعلى الصعيد العسكري، أكد ترامب أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي قطعة عسكرية خلال العملية، معتبرًا أن القوات الفنزويلية أثبتت «عدم فعاليتها»، وأن القدرات العسكرية للبلاد جرى شلّها بالكامل.

ووصف ترامب ما جرى بأنه أحد أكثر العروض «إثارة للدهشة وفعالية» في إبراز قوة وكفاءة الجيش الأمريكي، مشددًا على أن العملية حققت أهدافها بأقل الخسائر الممكنة.

