ترامب: نظام مادورو كان يدعم أنظمة تمثل تهديدا لمصالح الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظام مادورو كان يدعم أنظمة تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العملية العسكرية الأخيرة في فنزويلا جاءت للتعامل مع هذا التحدي.

مصدر فخر لكل الأمريكيين

من جهته، وصف وزير الحرب الأمريكي العملية بأنها نفذت بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن نجاحها يمثل مصدر فخر لكل الأمريكيين.

ترامب ومادورو

وأوضح الوزير، أن كلًا من مادورو وزوجته سيواجهان المسار القضائي الأمريكي، في خطوة تؤكد التزام واشنطن بمحاكمة المسؤولين عن الأنشطة التي تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي.

الحد الأدنى من الخسائر

وأكد المسؤول الأمريكي، أن العملية حققت أهدافها العسكرية والسياسية بكفاءة، مع الحد الأدنى من الخسائر، مع إبراز قوة وكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ المهام المعقدة.