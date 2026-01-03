عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها لأزمة نفسية وصحية صعبة، مؤكدة أنها تعرّضت لما وصفته بـ«السحر»، وذلك خلال ظهورها الأول بعد وفاة شقيقها في برنامج «ورقة بيضا» المذاع على قناة “النهار”.

ودخلت فريدة في نوبة بكاء وانهيار أثناء حديثها عن شقيقها، مؤكدة أن فقدانه ترك أثرًا بالغًا في حياتها، وأنها غير قادرة على حضور العزاء أو مشاهدة صوره.

وأوضحت أنها كانت تتعرض لسقوط مفاجئ وتورمات دون أسباب طبية واضحة، رغم خضوعها لفحوصات عديدة.

كما أشارت إلى معاناتها من الخوف الشديد من الموت، بسبب إصابتها بفوبيا الأماكن المغلقة.

