الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

أعلن الفنان المصري أحمد السقا قراره بمغادرة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لموجة واسعة من السخرية والانتقادات خلال الأيام الماضية.

وكتب السقا عبر حساباته: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني.. وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة، ووداعًا للسوشيال ميديا».

جاء ذلك عقب حالة جدل أثارها بسبب تصريحات متتالية، من بينها حديثه عن اللاعب محمد صلاح وتضامنه معه، ورغبته في تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، إلى جانب تصريحاته عن الفنان الراحل سليمان عيد، التي قوبلت بردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

