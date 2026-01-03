وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

أعلن الفنان المصري أحمد السقا قراره بمغادرة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لموجة واسعة من السخرية والانتقادات خلال الأيام الماضية.

وكتب السقا عبر حساباته: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني.. وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة، ووداعًا للسوشيال ميديا».

جاء ذلك عقب حالة جدل أثارها بسبب تصريحات متتالية، من بينها حديثه عن اللاعب محمد صلاح وتضامنه معه، ورغبته في تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، إلى جانب تصريحاته عن الفنان الراحل سليمان عيد، التي قوبلت بردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

