أخبار البلد

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا خدمات ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة على الرغم من  توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة إلا أن الأعياد وزيادة الإقبال كانت سبب فى ارتفاعها .

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 5جنيهًا،  كما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى10 جنيهًا بالمزرعة لتسجل نحو 80 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا .


أسعار الدواجن اليوم


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها ، أى ارتفعت 12  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 75 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 80  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  114 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتتراوح للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 135 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

أسعار الدواجن فى رمضان

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعارها في المزرعة بين 45 و59 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس حالة من الاستقرار في قطاع الإنتاج الداجني.

وأوضح ثروت الزيني خلال تصريحات له ، أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج الدواجن وبيض المائدة بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار.


وأكد ثروت الزيني أن هذه العوامل المحفزة شجعت المربين والمنتجين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وضمان انتظام الدورات الإنتاجية الست على مدار العام، مما يبشر باستقرار الأسعار وتوافر السلع للمستهلكين، نافيًا وجود أي مشكلات تواجه المنتجين في ظل هذه الظروف الإيجابية.

