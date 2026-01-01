قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 يناير 2026

شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من  توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 2 جنيهًا،  كما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى 5 جنيهًا بالمزرعة لتسجل نحو 75 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا .


أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها ، أى ارتفعت 12  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 75 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 80  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  114 جنيهًا.


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

أسعار الدواجن فى رمضان

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح أسعارها في المزرعة بين 45 و59 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس حالة من الاستقرار في قطاع الإنتاج الداجني.

وأوضح ثروت الزيني خلال تصريحات له ، أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج الدواجن وبيض المائدة بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار.


وأكد ثروت الزيني أن هذه العوامل المحفزة شجعت المربين والمنتجين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وضمان انتظام الدورات الإنتاجية الست على مدار العام، مما يبشر باستقرار الأسعار وتوافر السلع للمستهلكين، نافيًا وجود أي مشكلات تواجه المنتجين في ظل هذه الظروف الإيجابية.

أسعار الدواجن البيض الأعلاف الدواجن الساسو أسعار الدواجن البيضاء

