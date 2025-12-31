قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 80 جنيها.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق مع أعياد الميلاد، بنحو 5 جنيهات في الكيلو .

 وكان من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع أكبر خلال هذه الفترة نظرا لزيادة الاقبال .

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 65 جنيهًا للكيلو، بعد كانت تراجعت أول الشهر إلى 59 جنيها

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء   في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 75 و80 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيه للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 74 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 85 و90 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو":9 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 80 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و220 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 12 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.


 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

بالصور

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد