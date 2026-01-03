قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
أحمد أيمن

يشهد الميركاتو الشتوي الحالي، وجود العديد من اللاعبين الأفارقة المتاحين للانتقال بالمجان بعد نهاية عقودهم، والمشاركين في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

جدير بالذكر أن هؤلاء اللاعبين من حقهم التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني دون مقابل مالي لأنديتهم الحالية، حيث يقترب أحدهم من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري.

صفقة يوسف بلعمري

من بين هؤلاء اللاعبين، يبرز الظهير المغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء البيضاوي، كأحد الأسماء المرشحة بشدة للانتقال إلى الدوري المصري، حيث هناك مفاوضات قوية ومتقدمة لضم اللاعب إلى الأهلي فور انتهاء البطولة. 

وتشير التقارير إلى أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب على بنود التعاقد تمهيدًا لإعلانه رسميًا عقب انتهاء منافسات كأس الأمم.

ورغم أن بلعمري يُعد من أبرز الأسماء، إلا أنه ليس الوحيد، حيث تضم القائمة عدة لاعبين آخرين بالمجان ويشكلون إضافة لأي فريق يبحث عن تعزيز صفوفه في نصف الموسم الثاني. 

 

اللاعبون "الفري" بالأمم الأفريقية

من بين هؤلاء أيضًا الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الذي ينتهي عقده مع النادي، ما يفتح باب المفاوضات سواء للتجديد أو لرحيله مجانًا في حال عدم توصل الطرفين لاتفاق رسمي قبل نهاية الموسم.

أيضًا على رأس قائمة المتاحين مجانا يأتي الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز المصري، الذي تنتهي مدة عقده الحالية بنهاية الموسم، مما يجعل مسألة تجديد عقده أو انتقاله إلى نادٍ آخر إحدى أهم قضايا الميركاتو في فترة الشتاء، خاصة بعد تألقه على الصعيد المحلي مع بيراميدز والصعيد الدولي مع الكونغو.

جدير بالذكر أن مواجهات مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قد انتهت وتم الإعلان عن المباريات في دور الـ16 من النسخة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتجرى مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، خلال أيام 3، 4، 5 و6 يناير، من أجل معرفة المتأهلين إلى مرحلة ربع النهائي من المسابقة.

 

مواجهات ثمن نهائي أمم أفريقيا

تحددت مع نهاية دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، مسارات المنتخبات حتى المباراة النهائية من المسابقة، والتي جاءت على النحو التالي

المسار الأول:

- مالي × تونس (السبت 3 يناير) - التاسعة مساءً.

- السنغال × السودان (السبت 3 يناير) - السادسة مساءً.

- مصر × بنين (الإثنين 5 يناير) - السادسة مساءً.

- كوت ديفوار × بوركينا فاسو (الثلاثاء 6 يناير) - التاسعة مساءً.

المسار الثاني:

- جنوب أفريقيا × الكاميرون (الأحد 4 يناير) - التاسعة مساءً.

- المغرب × تنزانيا (الأحد 4 يناير) - السادسة مساءً.

- الجزائر × الكونغو الديموقراطية (الثلاثاء 6 يناير) - السادسة مساءً.

- نيجيريا × موزمبيق (الإثنين 5 يناير) - التاسعة مساءً.

