قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارثة غير مسبوقة تهز كرة القدم الأفريقية.. أزمة منتخب الجابون قبل أمم أفريقيا 2025

الجابون
الجابون
القسم الرياضي

شهدت الساحة الكروية الإفريقية واحدة من أخطر الأزمات الإدارية في تاريخها، بعدما دخل منتخب الجابون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 وسط ظروف استثنائية، انتهت بنتائج كارثية وحل المنتخب بالكامل عقب نهاية المنافسات.

كارثة غير مسبوقة تهز كرة القدم الإفريقية

تعود جذور الأزمة إلى تعثر منتخب الجابون في خوض أي مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق البطولة، ليس بسبب إصابات أو مشاكل فنية أو نقص في الجاهزية، بل نتيجة أزمة غير متوقعة تتعلق بقمصان المنتخب.

وكشفت التقارير أن شركة جديدة تُدعى GASMA تم تأسيسها في 5 أبريل 2025، وكان مالكها والمساهم الوحيد فيها هو تييري مويوما، المدير الفني لمنتخب الجابون في ذلك الوقت.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الشركة أُنشئت بهدف استغلال الميزانية المخصصة لتجهيز المنتخب، عبر إطلاق علامة تجارية جديدة باسم Gaboma، وذلك بعد انتهاء التعاقد السابق مع شركة «بوما».

ووفقًا للمصادر، فقد خصصت رئاسة الجمهورية مبلغًا يُقدر بـ300 مليون فرنك إفريقي لشراء المعدات الرياضية، إلا أن هذا المشروع أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة اتحاد الكرة الجابوني، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، ما أدى إلى تفجر واحدة من أكبر الفضائح الإدارية في تاريخ الكرة بالبلاد.

وتفاقمت الأزمة بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد قمصان المنتخب، بسبب عدم مطابقة المواد للمواصفات، وعدم تسجيل العلامة التجارية رسميًا، إلى جانب تشابه الشعار مع علامة Airness، فضلًا عن غياب مصدر موثوق للتجهيزات.

وفي محاولة متأخرة لإنقاذ الموقف، لجأ اتحاد الكرة الجابوني إلى التعاقد مع شركة مغربية تُدعى AB Sport لتوفير الملابس، إلا أن القمصان لم تصل في الوقت المناسب قبل مباراة أوغندا، ما وضع المنتخب في موقف بالغ الصعوبة.

وانعكست هذه الفوضى الإدارية بشكل مباشر على النتائج، حيث خاض منتخب الجابون البطولة دون أي تحضير فني أو مباريات ودية، وتلقى ثلاث هزائم متتالية في دور المجموعات، ليودع المنافسات من الباب الخلفي.

وبعد نهاية البطولة، قرر الاتحاد الجابوني حل المنتخب بالكامل، في ختام مأساوي لأزمة كشفت حجم التخبط الإداري، وأعادت فتح ملف الحوكمة والرقابة داخل كرة القدم الإفريقية.

منتخب الجابون الاتحاد الجابوني لكرة القدم الجابون أزمة منتخب الجابون كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

إزالة اعلان

الشرقية خلال 2025.. إزالة 6 آلاف و866 إعلاناً مخالفاً وترخص 29 ألف آخرين

صورة موضوعية

رئيس مدينة سفاجا يتابع ميدانيًا أعمال النظافة والتجميل بعدد من المناطق الحيوية

الدكتور محمد عبد الوهاب

محافظ الدقهلية يهنّئ الدكتور محمد عبدالوهاب باختياره «رجل العام»

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد