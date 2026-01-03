السنغال أقرب للصعود.. خالد الغندور يشارك توقعاته لمباريات أمم أفريقيا

شارك الإعلامي خالد الغندور توقعاته بشأن نتيجة مباريات اليوم، السبت، في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "السنغال أقرب للصعود على حساب السودان، وتونس على حساب مالي، ودي توقعاتي، يا ترى ما هي توقعاتكم لمباراتي اليوم؟".

السنغال تواجه السودان في افتتاح دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بصفته متصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد انتصارين وتعادل واحد.

وقد بدأ مشواره في البطولة بفوز كبير على بوتسوانا 3-0، تألق خلاله نيكولاس جاكسون بتسجيله هدفين، قبل أن يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 بهدف من القائد ساديو ماني، ثم اختتم دور المجموعات بفوز آخر بثلاثة أهداف على بنين، ما يؤكد جاهزية الفريق لمواصلة طريقه نحو اللقب القاري.