إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة مشاجرة مباراة سيدات الكرة أمام مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وقوع مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء، عقب مباراة فريق كرة القدم للسيدات أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الدوري، والتي أُقيمت على ملعب النادي بفرع القاهرة الجديدة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول منشورات منسوبة لعدد من أعضاء النادي، تحدثت عن وقوع اشتباكات بين بعض الجماهير داخل الفرع، وادعاءات بدخول جماهير بأسلحة بيضاء، الأمر الذي أسفر – حسب ما أُشيع – عن إصابة أحد أفراد الأمن بالنادي.

الأهلي ينفي استخدام أسلحة بيضاء

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن ما جرى عقب المباراة لم يتجاوز كونه مشادة عادية بين أحد الجماهير وأحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين اللقاء، نافيًا تمامًا صحة الأنباء المتداولة حول استخدام أسلحة بيضاء أو وقوع اشتباكات جماعية داخل فرع النادي.

وأوضح المصدر ، أن فرد الأمن تعرض لإصابة خفيفة أثناء المشادة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق فرد الأمن المصاب، والتعامل مع الأمر وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وشدد على أن إدارة النادي تتابع الواقعة باهتمام، في إطار حرصها الدائم على توفير بيئة آمنة داخل فروع النادي، سواء للأعضاء أو العاملين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الصحية لفرد الأمن مستقرة تمامًا، وقد غادر المستشفى عقب انتهاء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، دون وجود أي مضاعفات.

وأضاف أن النادي الأهلي يدرس خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والأمنية، بهدف منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، وضمان الانضباط الكامل خلال المباريات والفعاليات المختلفة داخل فروع النادي.
 

