رياضة

فوز الزمالك والاتحاد والأهلي والجزيرة.. نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري أليانز لكرة السلة

سلة الزمالك
سلة الزمالك
محمد سمير

أسدل الستار على منافسات  الجولة الخامسة من الدور التمهيدي (من الـ 1 إلى الـ 8) لمسابقة دوري أليانز الممتاز – رجال للموسم الرياضي 2025-2026.
استطاعت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة حسم المواجهات لصالحهم على حساب فرق سموحة وسبورتنج والمصرية للاتصالات وبتروجيت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المسابقة.. وجاءت نتائج المباريات كالتالي:-

فوز فريق الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 83-74
فوز فريق الزمالك على سبورتنج بنتيجة 86-75 
فوز الاتحاد السكندري على المصرية للاتصالات بنتيجة 82-74
فوز الجزيرة على بتروجيت بنتيجة 75-84

ويقام الدور الترتيبي بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

الفرق المشاركة في الدور الترتيبي: 
الأهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجيت، وسموحة.
وتعد بطولة دوري أليانز الممتاز الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، الذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.

البث المباشر: 
يمكن متابعة جميع مباريات البطولة مباشرة وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب

