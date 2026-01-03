كواليس جلسة الخطيب وييس توروب لحسم الصفقات والراحلين في الأهلي| خاص

شهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة داخل أروقة النادي الأهلي، في إطار الاستعداد المبكر لفترة الانتقالات المقبلة، حيث عقد اجتماع مهم جمع كبار مسؤولي القلعة الحمراء لمناقشة ملف الصفقات الجديدة، إلى جانب تحديد قائمة الراحلين عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعلمت مصادر خاصة لموقع “صدى البلد” أن اجتماعًا موسعًا عقد أمس، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق والمشرف على ملف التعاقدات، ومحمد يوسف المدير الفني السابق، قبل أن ينضم إليهم لاحقًا المدير الفني الدنماركي ييس توروب، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الفريق.

اجتماع مغلق لحسم الملفات الشائكة

وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء في ظل رغبة الإدارة في حسم عدد من الملفات الشائكة التي فرضت نفسها مؤخرًا، أبرزها تدعيم بعض المراكز التي تعاني من نقص واضح، إلى جانب إعادة هيكلة قائمة الفريق بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني الجديد.

وأكدت المصادر أن الجلسة شهدت مناقشات مطولة حول احتياجات الفريق الفنية، وتقييم شامل لأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، سواء العناصر الأساسية أو البدلاء، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

ييس توروب يعرض رؤيته الفنية

وخلال الاجتماع، استعرض ييس توروب رؤيته الكاملة لشكل الفريق في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن المنافسة على البطولات المحلية والقارية تتطلب تدعيمات نوعية، وليس مجرد صفقات لتكملة العدد.

وأبلغ توروب مسؤولي الأهلي بشكل واضح بحاجته الماسة للتعاقد مع مهاجمين اثنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا المركز يمثل أولوية قصوى في مشروعه الفني، في ظل تراجع الفاعلية الهجومية، وعدم استغلال الفرص بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.

وشدد المدير الفني الدنماركي على ضرورة السرعة في إنجاز ملف المهاجمين، وعدم تأجيل المفاوضات، حتى يتمكن اللاعبون الجدد من الانسجام سريعًا مع الفريق، والدخول في الأجواء الفنية قبل ضغط المباريات المقبلة.

وأكد توروب خلال الجلسة أن التأخير في حسم الصفقات قد ينعكس سلبًا على نتائج الفريق، مطالبًا الإدارة بتوفير العناصر الهجومية التي تتناسب مع أسلوب لعبه، وقادرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

مناقشة ملف الراحلين

ولم يقتصر الاجتماع على الصفقات الجديدة فقط، بل شهد أيضًا مناقشة ملف الراحلين عن الفريق، خاصة اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية، أو لم يقدموا الإضافة المنتظرة منذ انضمامهم.

وشهدت الجلسة توافقًا بين الجهاز الفني والإدارة على ضرورة تقليل عدد العناصر غير المؤثرة داخل القائمة، من أجل تخفيف الأعباء المالية، وإتاحة الفرصة لتجديد الدماء، مع التأكيد على أن أي قرار بالرحيل سيكون بناءً على رؤية فنية بحتة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إدارة ملف الصفقات والراحلين بهدوء شديد، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، مع الحفاظ على سرية المفاوضات الجارية، خاصة في ظل وجود أكثر من اسم مطروح على طاولة التعاقدات في مركز الهجوم.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات رسمية لحسم عدد من الصفقات، سواء بالإعلان عن تعاقدات جديدة أو تسويق بعض اللاعبين، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة التوازن للفريق، وتجهيزه بقوة للاستحقاقات القادمة.

