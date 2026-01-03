الأهلي يصطدم بوادي دجلة والزمالك يواجه هليوبوليس في دوري رجال الطائرة

تنطلق اليوم السبت مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز، إلى جانب منافسات المرتبط مواليد 2010، في جولة منتظرة تشهد صدامات مباشرة بين عدد من الفرق الكبرى في المجموعتين الأولى والثانية.

مواجهات نارية في المجموعتين

وتشهد مباريات المجموعة الأولى مواجهات تجمع بين: سموحة والزهور وهليوليدو مع الطيران ووادي دجلة أمام الأهلي.

ويسعى الأهلي لمواصلة المنافسة بقوة على الصدارة، بينما يطمح وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

أما على مستوى المجموعة الثانية، فتقام ثلاث مواجهات قوية تجمع بين الزمالك وهليوبوليس والجزيرة مع بتروجت وسبورتنج ضد الترسانة.

ويأمل الزمالك في مواصلة عروضه القوية بالدور الثاني، في حين يسعى هليوبوليس للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويقام الدور الثاني من بطولة دوري رجال الطائرة بنظام 4 جولات، على مستوى فئتي الكبار والمرتبط مواليد 2010، على أن تُختتم منافساته رسميًا يوم 10 يناير المقبل، تمهيدًا للدخول في المراحل الحاسمة من البطولة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف قيد الأجانب، سواء لاعبين أو لاعبات أو مدربين، لحين استخراج تصاريح العمل الرسمية وموافاة الاتحاد بها.

وأخطر اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالقرار، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، في إطار تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة، وتحقيق مبدأ المساواة والالتزام القانوني بين جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية.

