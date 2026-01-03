الزمالك يحذر شيكوبانزا من الغياب بعد خروج أنجولا من أمم إفريقيا

وجّه عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تحذيرًا للاعب الأنجولي شيكو بانزا بضرورة الالتزام بموعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيستأنف تدريباته الجماعية يوم الأربعاء المقبل، عقب فترة راحة استمرت خمسة أيام، مؤكدًا أن انتظام جميع اللاعبين في الموعد المحدد أمر غير قابل للتهاون.

وشدد عبد الناصر محمد، على أن مصلحة الزمالك تأتي فوق أي اعتبار في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط من الجميع، في ظل التحضيرات للمواجهات المقبلة.

كما أكد أن أي خروج عن التعليمات أو تقصير في الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة طبقًا للائحة الفريق.