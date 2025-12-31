قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

May be an image of map and text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 20 11
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 18 12
المنصورة 19 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 11
دمياط 19 12
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 11
العريش 22 11
رفح 21 10
رأس سدر 21 09
نخل 19 07
كاترين 14 03
الطور 21 12
طابا 20 09
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 24 12
الاسكندرية 20 11
العلمين 18 12
مطروح 18 13
السلوم 17 11
سيوة 19 06
رأس غارب 23 12
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 15
حلايب 24 17
أبو رماد 25 14
مرسى حميرة 25 15
أبــــــرق 24 16
جبل علبة 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 20 09
بني سويف 21 09
المنيا 21 07
أسيوط 20 07
سوهاج 22 09
قنا 25 10
الأقصر 25 09
أسوان 26 11
الوادي الجديد 25 05
أبوسمبل 25 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 28 20
المدينة 26 13
الرياض 25 12
المنامة 21 17
أبوظبي 23 17
الدوحة 23 15
الكويت 21 10
دمشق 12 05
بيروت 19 11
عمان 12 08
القدس 12 07
غزة 18 15
بغداد 20 10
مسقط 23 07
صنعاء 23 06
الخرطوم 30 17
طرابلس 16 12
تونس 16 08
الجزائر 14 10
الرباط 19 14
نواكشوط 28 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 01- 10-
إسطنبول 05 01
إسلام آباد 14 07
نيودلهى 17 10
جاكرتا 28 24
بكين 02 10-
كوالالمبور 30 23
طوكيو 10 03
أثينا 09 02
روما 10 06
باريس 04 01
مدريد 08 04
برلين 03 01
لندن 05 00
مونتريال 15- 19-
موسكو 10- 16-
نيويورك 02- 08-
واشنطن 01- 06-
أديس أبابا 23 10

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية شديد البرودة رياح أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ترشيحاتنا

مهندسة الديكور إيلاف حجازي

بأبسط التفاصيل.. نصائح لاختيار الديكور المناسب للمنزل | فيديو

رئيس الوزراء

نفتخر بها.. رئيس الوزراء: كل مصري شارك في بناء العاصمة الإدارية له كل التقدير والاحترام

السوادن

المنسقية العامة للنازحين واللاجئين: 2025 كان مليئا بالأحزان والجراح والدماء في السودان

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد