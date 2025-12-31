خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 18 12

المنصورة 19 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 21 09

نخل 19 07

كاترين 14 03

الطور 21 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

الاسكندرية 20 11

العلمين 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 15

حلايب 24 17

أبو رماد 25 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 24 16

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 25 10

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 05

أبوسمبل 25 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 28 20

المدينة 26 13

الرياض 25 12

المنامة 21 17

أبوظبي 23 17

الدوحة 23 15

الكويت 21 10

دمشق 12 05

بيروت 19 11

عمان 12 08

القدس 12 07

غزة 18 15

بغداد 20 10

مسقط 23 07

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 17

طرابلس 16 12

تونس 16 08

الجزائر 14 10

الرباط 19 14

نواكشوط 28 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01- 10-

إسطنبول 05 01

إسلام آباد 14 07

نيودلهى 17 10

جاكرتا 28 24

بكين 02 10-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 10 03

أثينا 09 02

روما 10 06

باريس 04 01

مدريد 08 04

برلين 03 01

لندن 05 00

مونتريال 15- 19-

موسكو 10- 16-

نيويورك 02- 08-

واشنطن 01- 06-

أديس أبابا 23 10