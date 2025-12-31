حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ ليلة رأس السنة 2026، حيث يتابع المواطنون حالة الطقس في رأس السنة الليلة الأربعاء 31 ديسمبر ، حيث تشهد الأجواء موجة طقس بارد على كافة الأنحاء مع توقعات بسقوط الأمطار على بعض المناطق .

حالة الطقس ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في رأس السنة الليلة، حيث يشهد الطقس الليلة أجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل، فى ظل انخفاض درجات الحرارة الصغري على كافة الأنحاء، والتى تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبري بين 11 و13 درجة، وتنخفض لشمال الصعيد لأقل من 8 درجات.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما يشهد طقس ليلة رأس السنة أمطار على بعض المناطق خاصة خلال فترات الليل تزداد أحياناً على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية قد تمتد خفيفة لبعض المناطق الداخلية وغير مؤثرة.

حالة الطقس في رأس السنة



حالة الطقس أول أسبوع في 2026

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 1 يناير 2026 وحتى الإثنين 5 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء البلاد.



تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

شبورة مائية

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية تبدأ من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس في اول اسبوع من 2026

سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة يومي الخميس 1 يناير والجمعة 2 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، حدوث نشاطًا للرياح اعتبارًا من الخميس 1 يناير وحتى الإثنين 5 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الاثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها عن درجات الحرارة المتوقعة في تلك الفترة، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 10 - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 10 - العظمى 20 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 11 - العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 9 - العظمى 18 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 10 - العظمى 18 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 12 - العظمى 18 درجة.

شمال الصعيد:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 6 - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 6 - العظمى 21 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 6 - العظمى 20 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 7 - العظمى 20 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 7 - العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 11 - العظمى 25 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 11 - العظمى 24 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.