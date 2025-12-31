قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أخبار البلد

أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، أجواءً شديدة البرودة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل، تكون مائلة للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

ليلة الكريسماس.. أمطار خفيفة تزداد شدتها ليلا

تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تزداد شدتها خلال فترات الليل على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم أيضا نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ليلة الكريسماس.. طقس شديد البرودة ليلا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر، من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة نهارًا قد تكون متوسطة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ليلة الكريسماس.. درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 11

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 7

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

وأكدت الهيئة أن التوقعات يتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، داعية المواطنين إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

