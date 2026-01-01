أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

تعد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 واحدة من أكثر الخيارات تفضيلا لدى الكثير من السيدات التي يبحثون عن سيارة عملية تجمع بين الأناقة البسيطة والاعتمادية العالية في التنقلات اليومية، وبفضل أبعادها المدمجة التي تجعل من عملية الركن والقيادة في الشوارع المزدحمة أمر سهل .

تعتبر شيفروليه أفيو موديل 2010 من السيارات الاعتمادية التي حققت انتشاراً واسعاً، وهي تعتمد ميكانيكياً على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، ينتج قوة تصل إلى 83 حصانا وعزم دوران يبلغ 132 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، إما يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، مع نظام دفع أمامي يوفر تجربة قيادة اقتصادية وعملية داخل المدن، حيث يبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كم.

من حيث الأبعاد والتصميم الخارجي، تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010، بهيكل سيدان مدمج يبلغ طوله حوالي 4.3 متر وعرضه 1.7 متر، مما يسهل عملية القيادة والركن في الأماكن المزدحمة.

وتتميز السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010، بتصميم كلاسيكي بسيط مع مصابيح أمامية انسيابية وشبكة تهوية يتوسطها شعار شيفروليه الشهير، في حين يتراوح وزن السيارة الإجمالي بين 1050 و1090 كيلوغراماً، مما يمنحها خفة وحركة جيدة على الطرق الممهدة.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية ووسائل الأمان، فقد صُممت لتكون وظيفية ومريحة للركاب، حيث تضم تجهيزات أساسية مثل تكييف الهواء، الزجاج الكهربائي، والقفل المركزي. وفي جانب السلامة، تم تزويد السيارة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية الركاب، بالإضافة إلى أنظمة أمان أساسية ضد السرقة.

أما عن سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 ، داخل سوق السيارات المستعملة فيتراوح ما بين 250 الف الي 300 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .