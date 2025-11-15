قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هتبعتي الفلوس ولا أنشر صورك؟.. السجن 3 سنوات لطالب ابتز فتاة في أسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، طالبا بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بابتزاز طالبة عبر تطبيق "واتس آب"، وتهديدها بنشر صور خاصة لها وهي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حصوله على مبالغ مالية.

هيئة المحكمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

بلاغ لقسم شرطة ثان المنيا 

تعود أحداث القضية رقم 5887 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة ثان المنيا من المجني عليها "فرحة هـ. ع."، طالبة مقيمة بمحافظة المنيا، أفادت فيه بقيام شخص بتهديدها عبر "واتس آب" بعد إرسال صور لها وهي عارية، ومطالبته مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور.

تحديد هوية المتهم 

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوسط الصعيد من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "أحمد ح. ع."، 20 عامًا، طالب، ومقيم بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث قسم ثان أسيوط في ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت تورطه في الواقعة، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة.

كان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة العامة تهمة تهديد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بنشر صور عارية لها، مصحوبًا بطلب مبالغ مالية، وذلك خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

أسيوط جنايات أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن لمدة 3 سنوات ابتزاز طالبة واتس آب صور خاصة مواقع التواصل الاجتماعي

