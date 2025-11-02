قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملكة رانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير حفل رائع يجسد حاضر مصر وتاريخها العريق
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت تسليم مولودة لذويها على أنها متوفية حال كونها مازالت على قيد الحياة آنذاك، فضلًا عن مخالفات أخرى.

شملت قائمة الاتهام: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، قد تلقت شكوى والد الطفلة بشأن الواقعة، حيث باشر المستشار/ عبد القادر محمد، التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشارة/ فاطمة عثمان – مديرة النيابة، واستمع لأقوال الشاكي، والذي قرر أنه زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بطفليهما الأولين "توأم ذكر وأنثى"، وأنها شعرت بآلام وأعراض غير معتادة فتوجهت إلى المستشفى - محل الواقعة - حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا، وبعد مرور ساعات قليلة من الولادة، تم إخطاره بوفاة الطفلين وتسليمهما له لاستكمال إجراءات دفنهما بمعرفته، وأثناء عودته إلى المنزل لاحظ أن أحد الطفلين مازال على قيد الحياة، فتوجه بهما إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لرعاية الأطفال المبتسرين، وتم إجراء الفحص الطبي وأكد الفحص أن الطفلة مازالت على قيد الحياة بينما توفي الطفل الآخر، فتم تقديم الخدمة الطبية العاجلة للطفلة وتحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال التابعة لجامعة أسيوط، حيث مكثت بها الطفلة إلى أن فاضت روحها في مساء ذات اليوم، وذلك بعد مضي يومين على ولادتها.


 

هذا وقد قامت النيابة بإجراء معاينة للمستشفى -محل الواقعة-، وتفريغ لكاميرات المراقبة، كما أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة من كلية طب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة من الناحية الفنية والطبية، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من الأطباء المتخصصين في مجال النساء والتوليد والأطفال من خارج المستشفى، وآخرين من شهود الواقعة -أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى-،  وقد كشفت التحقيقات عن أن زوجة الشاكي كانت قد توجهت للمستشفى في حالة ولادة مبكرة لطفلين توأم في الشهر السادس للحمل، وأن الطفل الذكر ولد متوفيًا بينما ولدت الطفلة الأنثى حيّة، وأن المحاليْن الأول و الثانية قد أخلا بواجبات وظيفتهما ولم يتبعا الأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات المعمول بها أثناء تقديم الخدمة الطبية، حيث تركا الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة - السيرفو- دون تقديم أي رعاية طبية لها منذ لحظة ولادتها وحتى تسليمها لذويها على أنها متوفاة برفقة شقيقها، كما أثبتت المحالة الثانية على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد مرور ثلاث دقائق من ولادتها في التشخيص الطبي الخاص بتذكرة دخول زوجة الشاكي للمستشفى، دون إجراء أي فحص إكلينيكي للعلامات والمؤشرات الحيوية للطفلة، ثم قامت لاحقًا بالتلاعب في هذا التشخيص عقب علمها بأن الطفلة كانت على قيد الحياة للتنصل من مسئوليتها حيال الواقعة، وأن المحالة الثالثة قامت بالتوقيع على إخطار ولادة الطفلة بدلًا من الطبيب الذي أجرى عملية الوضع.


 

كما كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة للمستشفى عن تدني مستوى النظافة داخل المستشفى بما لا يتفق والمعايير المطبقة في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومسئولية المحالة الرابعة -مديرة المستشفى- حيال التقاعس عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالمستشفى، والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الحيوانات الضالة -القطط- داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة.

النيابة الإدارية إحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"الميول الأدبية لدى الأطفال" أحدث إصدارات دار الكتب

أشرف عبد الباقي

إيرادات الأفلام.. أشرف عبد الباقي يصدم الجميع وماجد الكدواني يعود للمركز الثاني

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

بالصور

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد