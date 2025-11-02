قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

عاهة مستديمة.. إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على صديقهم بالأزبكية

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على صديقهم وضربه بآلة حادة وإصابته بعاهة مستديمة بالازبكية . 

عاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%


وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه خلال أكتوبر الماضي دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعديا عمدا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتادا مروره منها  كما أن المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه المتهم احدهما، واعتدى عليه الاخر الأول باستخدام كزلك في عينه اليسرى، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%.

تفاصيل الواقعة 

وكانت مباحث قسم شرطة الازبكية، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنين منهم علي ضرب المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية عاهة مستديمة

