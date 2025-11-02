عاهة مستديمة.. إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على صديقهم بالأزبكية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على صديقهم وضربه بآلة حادة وإصابته بعاهة مستديمة بالازبكية .

عاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%



وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه خلال أكتوبر الماضي دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعديا عمدا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتادا مروره منها كما أن المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه المتهم احدهما، واعتدى عليه الاخر الأول باستخدام كزلك في عينه اليسرى، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%.

تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة الازبكية، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنين منهم علي ضرب المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.