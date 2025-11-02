قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمتي تهديد أمه وأخته بسلاح أبيض، وتعاطي المخدرات في روض الفرج.

تفاصيل الواقعة 


كانت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، قد رصدت مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.

وعند فحص الفيديو تبين أن قسم  شرطة روض الفرج، تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقها الظاهر بالفيديو لقيامه بتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض لرفضهما إعطاءه مبلغًا ماليًّا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت وحدة المباحث من تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وأنه من مدمني المخدرات، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهة المتهم أقر بتهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض، فى محاولة لإجبارهما على إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى قدمته إلى محكمة الجنايات بتهمتي استخدام سلاح أبيض فى تهديد أمه وأخته، وتعاطي المخدرات.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل سلاح أبيض تعاطي المخدرات

