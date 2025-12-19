حصر عددي.. حسم 3 مقاعد في حلوان ضمن جولة الإعادة بانتخابات النواب

أظهر الحصر العددي لنتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة حلوان فوز المرشح عيد حماد (حزب مستقبل وطن)، بعد تقدمه في عدد الأصوات.

وبحسب الحصر، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 43,462 صوتًا، فيما حصل عيد حماد – مستقبل وطن على 31,084 صوتًا، وجاء المرشح مصطفى إسماعيل – حماة الوطن بـ 25,511 صوتًا، بينما حصد المرشح خالد رياض – مستقل 28,728 صوتًا.

ويأتي ذلك في إطار إعلان النتائج التفصيلية لجولة الإعادة، وسط متابعة من الجهات المختصة لإجراءات الفرز والحصر العددي للأصوات.

وفي المنصورة، كانت نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة أول وثاني المنصورة «بندر المنصورة» قد أسفرت عن تصدّر المرشح رضا عبدالسلام (مستقل) قائمة الأصوات بحصوله على 37,862 صوتًا، تلاه نبيل أبوورده (مستقل) بـ 22,712 صوتًا، ثم وحيد فوده (حزب مستقبل وطن) بـ 21,386 صوتًا، فيما حلّ أحمد الشرقاوي (مستقل) رابعًا بـ 15,894 صوتًا، في جولة شهدت منافسة قوية وإقبالًا ملحوظًا من الناخبين.