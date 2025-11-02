دون إصابات.. السيطرة على حريق بمحل بمدينة المنيا.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب بمحل بحي وسط مدينة المنيا، دون وقوع إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل محل بأبراج الجامعه بدأئرة قسم شرطة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق .

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

