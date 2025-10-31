جامعة المنيا تتقدم في تصنيف ليدن 2025 من بين 2800 جامعة عالمية

حققت جامعة المنيا تقدما في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 (CWTS Leiden Ranking) بعد إدراجها ضمن النسختين التقليدية والمفتوحة والذي يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تُقيِّم الأداء البحثي للجامعات وفقًا لمؤشرات جودة النشر العلمي، ونسب الاستشهاد، والتعاون الدولي، والنشر المفتوح.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن "الجامعة حققت تقدمًا في تصنيف ليدن لعام 2025، حيث أُدرجت ضمن 15 جامعة في النسخة التقليدية، و29 جامعة مصرية في النسخة المفتوحة، من بين 2800 جامعة عالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في دعم البحث العلمي وتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ استراتيجية الجامعة نحو التميز والريادة العالمية."

وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي ثمرة استراتيجية بحثية واضحة تتبناها الجامعة، ترتكز على دعم النشر الدولي، وتوفير بيئة علمية محفزة، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية البحثية والرقمية، وتحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن تصنيف ليدن الهولندي يعد من أبرز التصنيفات البحثية الدولية، إذ يعتمد على تحليل شامل للإنتاج العلمي للجامعات.

