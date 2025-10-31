قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
محافظات

جامعة المنيا تتقدم في تصنيف ليدن 2025 من بين 2800 جامعة عالمية

ايمن رياض

حققت جامعة المنيا تقدما في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 (CWTS Leiden Ranking) بعد إدراجها ضمن النسختين التقليدية والمفتوحة والذي يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تُقيِّم الأداء البحثي للجامعات وفقًا لمؤشرات جودة النشر العلمي، ونسب الاستشهاد، والتعاون الدولي، والنشر المفتوح.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن "الجامعة حققت تقدمًا في تصنيف ليدن لعام 2025، حيث أُدرجت ضمن 15 جامعة في النسخة التقليدية، و29 جامعة مصرية في النسخة المفتوحة، من بين 2800 جامعة عالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في دعم البحث العلمي وتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ استراتيجية الجامعة نحو التميز والريادة العالمية."

وأشار  إلى أن هذا التقدم يأتي ثمرة استراتيجية بحثية واضحة تتبناها الجامعة، ترتكز على دعم النشر الدولي، وتوفير بيئة علمية محفزة، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية البحثية والرقمية، وتحديث البرامج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن تصنيف ليدن الهولندي يعد من أبرز التصنيفات البحثية الدولية، إذ يعتمد على تحليل شامل للإنتاج العلمي للجامعات. 
 

