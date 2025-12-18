قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
لقطات من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب.. شاهد
هل تأجيل قضاء صيام رمضان لأكثر من عام حرام؟.. الإفتاء تجيب
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
رنا عصمت

مع التقدم في العمر قد تصبح الشرايين أقل مرونة، فيضطر القلب للعمل بجهد أكبر لضخ الدم، ومع استمرار هذه التغيرات، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 لتعزيز  صحة القلب اتبع هذه النصائح:

1-تحرّك أكثر:

يُنصح بممارسة نشاط بدني يومي قدر الإمكان، استهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا، مثل:المشي السريع، أو السباحة، أو الرقص، أو أي نشاط تستمتع به، حيث يساعد النشاط المنتظم على الحفاظ على وزن صحى وتقليل خطر أمراض القلب.

2-اتبِع نظامًا غذائيًا صحيًا:

اختر الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالألياف، ومصادر البروتين قليلة الدهون مثل الأسماك.

احرص على تناول خمس حصص يوميًا من الخضروات و الفواكه(مثل ثلاث حصص خضروات وحصتين فواكه)، وقلّل من الأطعمة الغنية بـ الدهون المشبعة والسكريات المضافة والملح.

3-حافظ على وزن صحي:

إنقاص  الوزن الزائد من خلال التغذية السليمة والنشاط البدني يعود بفوائد مباشرة على صحة القلب.

4-تجنب التدخين:

يساهم التدخين في تصلّب الشرايين ويرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. إذا كنت تدخّن أو تستخدم منتجات التبغ، اطلب الدعم من طبيب مختص للإقلاع.

5-أدر التوتر بفعالية:

للتوتر تأثير سلبي على القلب. خفّف حدته عبر التأمل، أو ممارسة الرياضة، أو العلاج النفسي عند الحاجة.

6-احصل على قسط كافٍ من النوم:

النوم الجيد ضروري لإصلاح وتجديد القلب والأوعية الدموية، لذا استهدف 7–9 ساعات نوم ليلًا.

7-تحكّم في الحالات الصحية الأخرى:

إذا كنت تعاني من السكرى أو  ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، فاعمل مع الطبيب على إدارتها بانتظام؛ إذ قد تؤثر سلبًا على صحة القلب مع الوقت إذا لم تُعالج.

المصدر: هيلثي لاين

مع التقدم فى العمر كيف تحافظ على صحة قلبك القلب امراض القلب

