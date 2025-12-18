مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

مع التقدم في العمر قد تصبح الشرايين أقل مرونة، فيضطر القلب للعمل بجهد أكبر لضخ الدم، ومع استمرار هذه التغيرات، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لتعزيز صحة القلب اتبع هذه النصائح:

1-تحرّك أكثر:

يُنصح بممارسة نشاط بدني يومي قدر الإمكان، استهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا، مثل:المشي السريع، أو السباحة، أو الرقص، أو أي نشاط تستمتع به، حيث يساعد النشاط المنتظم على الحفاظ على وزن صحى وتقليل خطر أمراض القلب.

2-اتبِع نظامًا غذائيًا صحيًا:

اختر الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأطعمة الغنية بالألياف، ومصادر البروتين قليلة الدهون مثل الأسماك.

احرص على تناول خمس حصص يوميًا من الخضروات و الفواكه(مثل ثلاث حصص خضروات وحصتين فواكه)، وقلّل من الأطعمة الغنية بـ الدهون المشبعة والسكريات المضافة والملح.

3-حافظ على وزن صحي:

إنقاص الوزن الزائد من خلال التغذية السليمة والنشاط البدني يعود بفوائد مباشرة على صحة القلب.

4-تجنب التدخين:

يساهم التدخين في تصلّب الشرايين ويرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. إذا كنت تدخّن أو تستخدم منتجات التبغ، اطلب الدعم من طبيب مختص للإقلاع.

5-أدر التوتر بفعالية:

للتوتر تأثير سلبي على القلب. خفّف حدته عبر التأمل، أو ممارسة الرياضة، أو العلاج النفسي عند الحاجة.

6-احصل على قسط كافٍ من النوم:

النوم الجيد ضروري لإصلاح وتجديد القلب والأوعية الدموية، لذا استهدف 7–9 ساعات نوم ليلًا.

7-تحكّم في الحالات الصحية الأخرى:

إذا كنت تعاني من السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، فاعمل مع الطبيب على إدارتها بانتظام؛ إذ قد تؤثر سلبًا على صحة القلب مع الوقت إذا لم تُعالج.

المصدر: هيلثي لاين