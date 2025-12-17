قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

في اكتشاف أمني صادم، تبين أن إضافة "Urban VPN Proxy"، التي يستخدمها ملايين الأشخاص لتأمين تصفحهم على الإنترنت عبر متصفح كروم، تقوم بتسريب بيانات المحادثات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude إلى خوادم تابعة لشركات تسويقية.

كانت الإضافة، التي يثق بها أكثر من 6 ملايين مستخدم تروج لحماية الخصوصية عبر خدمة VPN، لكنها كانت تخفي ممارسات جمع البيانات غير المصرح بها.

تفاصيل الاكتشاف

أجرى فريق أمني تحليلا لعدد من الإضافات الشائعة في متصفح كروم، وتبين أن Urban VPN Proxy لا تقتصر على توفير خدمة VPN فحسب، بل تقوم بجمع معلومات حساسة تتعلق بمحادثات المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي دون علمهم. و

قد أظهرت التحقيقات أن الإضافة تقوم بتخزين بيانات المحادثات الشخصية من منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude و Gemini، ومن ثم إرسال هذه البيانات إلى خوادم تابعة لشركة Urban Cyber Security Inc..

كيف تعمل الإضافة؟

- حقن السكربتات: بمجرد زيارة المستخدمين للمنصات المستهدفة، تقوم الإضافة بحقن سكربتات مخصصة في صفحات هذه المواقع، مما يسمح لها بالوصول إلى المحادثات وبيانات المستخدمين.

- جمع البيانات: يتم جمع كافة المحادثات التي تتم بين المستخدمين والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأسئلة والردود وأوقات المحادثات، ثم يتم إرسالها إلى خوادم خاصة.

- عدم وجود تحكم للمستخدم: لا يوجد أي خيار للمستخدم لوقف عملية جمع البيانات، سوى إلغاء تثبيت الإضافة بالكامل.

حجم التأثير

تعتبر هذه الإضافة واحدة من بين عدة إضافات مماثلة تم رصدها، حيث تشمل مجموعة أخرى من الأدوات مثل 1ClickVPN Proxy و Urban Browser Guard التي تشترك في نفس السلوك، ويعتقد أن أكثر من 8 ملايين مستخدم عبر منصتي كروم و إيدج قد تأثروا بهذه الممارسات الخبيثة.

لم تكشف الإضافة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها عن جمع محادثات الذكاء الاصطناعي أو بيعها لأغراض تسويقية. 

في الوقت نفسه، فإن متجر كروم يعرض الإضافة تحت شارة "مميزة"، مما يعني أن فريق جوجل قد مرر الإضافة بعد المراجعة ولم يكتشف الممارسات الضارة.

التحذيرات والتوصيات

- إلغاء التثبيت الفوري: على المستخدمين الذين لديهم الإضافة إلغاء تثبيتها فورا لضمان حماية بياناتهم.

- زيادة الوعي: يجب أن يكون المستخدمون أكثر حذرا عند تثبيت الإضافات التي تعد بحماية الخصوصية ولكن قد تحتوي على وظائف ضارة غير معلنة.

تسريب بيانات متصفح كروم ChatGPT خدمة VPN إضافات المتصفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

انتخابات

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد