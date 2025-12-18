قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته ستسعى إلى سن تشريعات جديدة لقمع الكراهية والتطرف، في أعقاب  الهجوم التي وقعت خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني، والتي راح ضحيتها 15 شخصاً. 

وأضاف ألبانيز أن وزارة الداخلية ستُمنح صلاحية إلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهية، وأشار إلى أنه سيتم سنّ قوانين تشدد العقوبات على التحريض.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن محاولة ربط اعتراف بلاده بفلسطين وهجوم بوندي الإرهابي الذي وقع أمس الأحد واستهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بمدينة سيدني، أمر مرفوض.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم الليلة الماضية، ألبانيز بإشعال فتيل "معاداة السامية" من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.


وعندما سئل ألبانيز عما إذا كان يقبل هذا الارتباط، قال"لا، لا أقبله .. وبشكل ساحق، يعترف معظم العالم بأن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط"، حسبما أورد موقع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).


وأضاف ألبانيز اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء الأسترالي وافق على فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية بعد أن خلف حلدث إطلاق النار في شاطئ بوندي ما لا يقل عن 15 قتيلًا.


كما كشف ألبانيز عن أنه سيقترح قيودا جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن أن يمتلكها الفرد وتقييد تراخيص حمل السلاح على المواطنين الأستراليين.

 

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

