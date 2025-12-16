هند الضاوي: إسرائيل توظف حادث سيدني لتكريس دور "المظلومية" وشيطنة المسلمين

أكدت هند الضاوي، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، أن أستراليا كان لها موقف داعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهو ما يضع حادث إطلاق النار في سيدني في سياق سياسي وإعلامي شديد الحساسية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الخطاب الإعلامي العبري أشار إلى أن جهاز الموساد كان قد أرسل، خلال شهر أكتوبر الماضي، تحذيرات بشأن احتمالات وقوع تفجيرات خلال فترات احتفال اليهود في عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا، في محاولة لتقديم الحادث باعتباره جزءًا من تهديد أوسع.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن إسرائيل سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إيران بشأن حادث سيدني، معتبرة أن تل أبيب تسعى من خلال ذلك إلى توجيه رسائل مفادها أنها تعيش في إقليم ملتهب، وتعيد إنتاج خطاب “المظلومية” لتبرير سياساتها وتحركاتها السياسية والعسكرية.

وشددت هند الضاوي، على أن هناك مفارقة لافتة في الواقعة، تتمثل في أن الشاب الذي حال دون توسع الكارثة وانتزع سلاح منفذ الهجوم هو شاب مسلم سوري من مدينة إدلب، يُدعى أحمد الأحمد، وهو ما يتناقض مع محاولات التعميم والوصم التي تروج لها بعض الأطراف، موضحة أن إسرائيل تختلق روايات حول العمليات الإرهابية بهدف شرعنة استمرار الحرب وإغلاق أي مسار محتمل للسلام.

