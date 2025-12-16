قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البروفة الأخيرة لـ أمم إفريقيا .. منتخب مصر يهزم نيجيريا 2-1 ودياً
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد أبو بكر: مصر نجحت في الحد من الهجرة غير الشرعية من سواحلها

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هاني حسين

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على وفاة 14 شاباً مصرياً نتيجة محاولة للهجرة إلى أوروبا عبر دولة مجاورة.

وقال أبو بكر إن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تتابع الحادث عن كثب، مشيرًا إلى البيان الصادر الذي يؤكد تنسيق الوزارة مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة للمُنقذين وشحن جثامين المتوفين بعد الإجراءات القانونية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن السفارة المصرية في أثينا تواصلت مع أسر الضحايا لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن، مؤكداً أنّ مصر لم تعد بها مراكب هجرة غير شرعية، لكن هناك عصابات تستغل الشباب والأهالي وتبيعهم أوهم السفر إلى أوروبا.

وأشار إلى أنّ هذه العصابات توهم الأهالي بأنهم قادرون على إيصال أبنائهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل أحيانًا إلى 100 ألف جنيه.

وذكر أبو بكر أنّ القصة تكشف عن خطورة الظاهرة، وأن 14 شابًا فقدوا حياتهم نتيجة اتباعهم نصائح هؤلاء السماسرة. وأضاف أنّ هذا الواقع يحتاج إلى مواجهة جذرية ومتابعة دقيقة من الجهات الأمنية، خاصة أنّ الخروج يتم عن طريق دول مجاورة قد تكون فيها الأمور الأمنية غير مستقرة.

وختم أبو بكر بالقول إن التحقيقات الرسمية، بما في ذلك النيابة العامة، ستكشف خط سير المركب والمسؤول عن تنظيم هذه الرحلة، مؤكدًا أنّ الحادثة يجب أن تكون درسًا لكل الأهالي بعدم الانخداع بهذه المغامرات التي تعرض حياة أبنائهم للخطر.
 

