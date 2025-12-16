بدء إنشاء مسجد «المعطي الوهاب» بحي الأمل في حدائق العاصمة

صرح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم البدء بأعمال الحفر لبناء مسجد المعطي الوهاب والذي سيقام علي مساحة ( ١٠٨٦.٢١ ) م٢، بمركز خدمات رقم (١٣) بحي الأمل خلف مبني الجهاز الجديد وقسم الشرطة.

وذلك إستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة و المستدامة المرجوة من إقامة المدينة وتوفير كافة الخدمات لجميع قاطنيها.

وأكد على الشركة المتبرعة لبناء المسجد بسرعة دفع العمل في إنشاء المسجد وتوفير جميع الإمكانيات والتشوينات وأطقم العمل اللازمة لنهو الأعمال في أقرب موعد،

وأضاف المهندس أحمد العربي أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها من أجل تنمية مستحقة للمدينة حتي تكون درة مدن الجيل الرابع.