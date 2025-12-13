قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة يواصل جولاته لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

واصل المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمواقع العمارات السكنية، لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع مناطق وأحياء المدينة، ضمن خطة الجهاز الشاملة لمتابعة أعمال البنية التحتية، وأرصفة الطرق وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، لخدمة المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان العاشر.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن المحاور الرئيسية تُعد ركيزة أساسية لحركة الانتقال داخل المدينة، وتُعد واجهة حضارية مباشرة أمام سكان المدينة وزوارها، مشددًا على ضرورة استمرار العمل اليومي المكثف للحفاظ على جودتها وكفاءتها.

كما وجّه بضرورة تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، ورفع المخلفات بشكل فوري، وزيادة انتشار فرق الكنس الآلي واليدوي على امتداد جميع المحاور، لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الحضاري.

وشدّد سيادته على أهمية استكمال أعمال الزراعة واللاندسكيب، وزيادة المسطحات الخضراء، وإحلال الزراعات التالفة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى البيئة العامة بالمدينة، 

إلي جانبه، وجه رئيس الجهاز مسؤولي الكهرباء بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة على المحاور، واستكمال إحلال اللمبات الموفرة، وضمان الانتظام الكامل في الإضاءة بجميع الفترات، دعمًا للأمن والسلامة العامة. 

كما تم العمل علي رفع جميع الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك والتعامل مع أي امتدادات عشوائية أو استغلال غير قانوني للمساحات المحيطة، إلى جانب إزالة بعض المخازن العشوائية الصغيرة التي أُنشئت خلف الأكشاك بالمخالفة، ووجه رئيس الجهاز بتنفيذ حملات دورية للحفاظ على الانضباط داخل الأحياء السكنية، مشددًا على أن الالتزام بالمساحات المخصصة يضمن بيئة حضارية ويمنع ظهور أي صور من العشوائية داخل المدينة.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز المدينة يعمل وفق آلية عمل يومية وتنسيق كامل بين جميع قطاعات الجهاز بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل مدينة حدائق العاصمة، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة لمتابعة الأعمال أولًا بأول.

جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة خدمة المشروعات السكنية سكن لكل المصريين المسطحات الخضراء أعمال البنية التحتية أعمال الزراعة واللاندسكيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

محمود بنتايك

متروحش الأهلي.. شوبير يكشف مستجدات الزمالك في أزمة بنتايك

ترشيحاتنا

أرشيفية

قوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها عن استهداف مقر أممي في كادوقلي

نبيل أبو ردينة- المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان

رجب طيب إردوغان- الرئيس التركي

بعد سلسلة هجمات.. الرئيس التركي يحذر من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد