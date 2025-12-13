رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة يواصل جولاته لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

واصل المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمواقع العمارات السكنية، لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع مناطق وأحياء المدينة، ضمن خطة الجهاز الشاملة لمتابعة أعمال البنية التحتية، وأرصفة الطرق وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، لخدمة المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان العاشر.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن المحاور الرئيسية تُعد ركيزة أساسية لحركة الانتقال داخل المدينة، وتُعد واجهة حضارية مباشرة أمام سكان المدينة وزوارها، مشددًا على ضرورة استمرار العمل اليومي المكثف للحفاظ على جودتها وكفاءتها.

كما وجّه بضرورة تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، ورفع المخلفات بشكل فوري، وزيادة انتشار فرق الكنس الآلي واليدوي على امتداد جميع المحاور، لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الحضاري.

وشدّد سيادته على أهمية استكمال أعمال الزراعة واللاندسكيب، وزيادة المسطحات الخضراء، وإحلال الزراعات التالفة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى البيئة العامة بالمدينة،

إلي جانبه، وجه رئيس الجهاز مسؤولي الكهرباء بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة على المحاور، واستكمال إحلال اللمبات الموفرة، وضمان الانتظام الكامل في الإضاءة بجميع الفترات، دعمًا للأمن والسلامة العامة.

كما تم العمل علي رفع جميع الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك والتعامل مع أي امتدادات عشوائية أو استغلال غير قانوني للمساحات المحيطة، إلى جانب إزالة بعض المخازن العشوائية الصغيرة التي أُنشئت خلف الأكشاك بالمخالفة، ووجه رئيس الجهاز بتنفيذ حملات دورية للحفاظ على الانضباط داخل الأحياء السكنية، مشددًا على أن الالتزام بالمساحات المخصصة يضمن بيئة حضارية ويمنع ظهور أي صور من العشوائية داخل المدينة.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز المدينة يعمل وفق آلية عمل يومية وتنسيق كامل بين جميع قطاعات الجهاز بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل مدينة حدائق العاصمة، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة لمتابعة الأعمال أولًا بأول.