وضع حجر أساس مسجد نادي قضاة جنوب سيناء بالتجمع السادس

شارك الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في فاعلية وضع حجر الأساس لمسجد نادي قضاة جنوب سيناء بالتجمع السادس، نيابةً عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعمارة بيوت الله وتعزيز دور المسجد في نشر الوعي الديني المستنير وبناء الإنسان.

وجاءت الفاعلية تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وفي سياق الدور الذي تضطلع به الوزارة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وجعل المسجد مركزًا للعبادة والعلم وخدمة المجتمع.

وشهدت المناسبة حضورًا واسعًا لعدد من القيادات التنفيذية والدينية والقضائية، من بينهم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب نخبة من رموز السلطة القضائية، في مقدمتهم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، وعدد من نواب ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، فضلًا عن قيادات هيئة النيابة الإدارية.

وألقى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي كلمة نقل خلالها تحيات وزير الأوقاف، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الديني والوطني، ومؤكدًا أن وضع حجر الأساس للمسجد يمثل إضافة معنوية قبل أن يكون إضافة عمرانية، باعتباره منارة جديدة للهداية والوعي.

وأوضح أن المسجد يؤدي رسالة محورية في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى أن ارتباط هذا المشروع بمؤسسة القضاء المصري يعكس التلاقي بين رسالة الدين وقيم العدل والنزاهة، مؤكدًا أن العدل في جوهره عبادة ومسؤولية عظيمة.

وأشار إلى أن بناء مسجد بنادي القضاة يوفر بيئة روحية تعين القضاة على أداء رسالتهم السامية بثبات وطمأنينة، بما ينعكس أثره الإيجابي على المجتمع، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تدعم كل المبادرات التي تعزز الثقافة الدينية الصحيحة وترسخ الهوية الوطنية.

واختتم الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كلمته بالدعاء بأن يبارك الله في هذا المشروع، وأن يجعله منارة نور وهداية، وأن يكتب الأجر لكل من أسهم في إنجازه، ليظل شاهدًا على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وترسيخ قيم الدين والعدل وخدمة الوطن.