الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو

شارك المتسابق مهنا ربيع عبد المنعم، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم من سورة سبأ.

وقال مهنا ربيع عبد المنعم، في تصريح له قبل القراءة، إنه يبلغ من العمر 36 سنة وخريج دبلوم صناعي وحفظ القرآن في نفس مدرسة الدبلوم، ويعمل محفظ قرآن في قرية كوم مهنا مركز كفر الزيات.

وبعد الانتهاء من القراءة، علق الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، بأنه أبدع في القراءة منوها أن كل المبدعين من القراء كانوا من محافظة الغربية.

وأضاف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ، ولا يجوز البدء بقوله "أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ".

