وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية والصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.



وقال خالد عبد الغفار - في تصريحات لقناة " صدى البلد" مساء اليوم السبت - إن منظومة التأمين الصحي الشامل دخلت في 6 محافظات وتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية سوف يسهم في دخولها في منظومة التأمين الصحي في المستقبل، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل في العاصمة الجديدة ، وهذا الأمر جزء من التطوير الشامل للعاصمة الجديدة.

وأوضح أن مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم ، وأحدث جهاز تشخيص رنين مغناطيسي ، وبها أيضا أحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم.

وقال خالد عبد الغفار إن هناك شهادة عالمية لمصر بنجاحها في السيطرة على فيروس "سي" وخلوها من شلل الأطفال، ومصر لديها نظام صحي كبير ، ولديها عمل مؤسسي مستقر مشهود له بالكفاءة من منظمة الصحة العالمية.