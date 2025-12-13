غداً .. بيت الشعر العربي ينظم أمسية شعرية لشعراء وفناني فلسطين

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية غدا /الأحد/، أمسية شعرية وفنية بعنوان "بين القاهرة وفلسطين.. قصيدة ترسم ولوحة تنشد قصيدة"، بمقر بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الإبداع العربي وترسيخ جسور التواصل الثقافي بين مصر وفلسطين.

وأكد مدير بيت الشعر العربي الشاعر سامح محجوب، أن الفعالية تأتي ضمن رؤية الصندوق للتأكيد على دور الثقافة في تعزيز الوعي بالقضايا العربية المشتركة، موضحا أن بيت الشعر العربي يحرص على تقديم فعاليات تُعيد الاعتبار لقيمة الإبداع ودوره في تشكيل الوعي، خاصة حين يتعلق الأمر بفلسطين التي تظل رمزًا أصيلًا للمقاومة والجمال.

وأفاد بأن تلاقي الشعر مع الفن التشكيلي هو محاولة لإنتاج خطاب بصري ووجداني يُعيد للقضية حضورها المتجدد في الذاكرة العربية، لافتا إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على تقديم أنشطة تتكامل فيها الفنون لإتاحة تجارب ثقافية ثرية للجمهور، ودعم المواهب الإبداعية في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الأمسية تأكيدا على دور الثقافة والفنون في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية، واستحضار الرموز الجمالية والمعنوية للقضية الفلسطينية، من خلال تلاقي الشعر مع الفنون التشكيلية في إطار فني موحّد يعزز قوة الرسالة وأثرها.

ومن المقرر أن تشهد الأمسية مشاركات واسعة من المبدعين والنخبة من الشعراء الفلسطينيين، من بينهم ماهر المقوسي وفهد شهاب وهشام محمود وتامر كحيل ورائد قديح ومنة بشير وآية حسني وابتسام أبو سعدة وهبة الأغا، كما يشارك في الفنون التشكيلية كل من فايز سرساوي ومحمد الفرا وباسل العكلوك وليزا ماضي ومحمد جحلش وشروق العبسي وسليمة الزهري ودعاء شراب، ويقدم الفاعلية الدكتور أسامة زيدان.

كما أنه من المقرر أن تتضمن الأمسية فقرة غنائية يقدمها الفنان محمد عكاشة، بما يثري الطابع الوجداني للفعالية، ويحلّ الروائي ناجي ناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ضيفًا مشاركًا في الفعالية، تقديرًا لدوره في دعم الحراك الثقافي والترابط الإبداعي بين البلدين.

وتأتي الأمسية كإحدى فعاليات الصندوق الرامية إلى ترسيخ دور الثقافة في صياغة الوعي العربي، وإبراز مكانة مصر كحاضنة للمبدعين ومنبرٍ للتفاعل الثقافي بين الشعوب.