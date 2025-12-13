وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل دخلت في 6 محافظات وتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية سوف يسهم في دخولها في منظومة التأمين الصحي في المستقبل.

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقوم بإنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل في العاصمة الجديدة وهذا الامر جزء من التطوير الشامل للعاصمة الجديدة ".

ولفت خالد عبد الغفار :" مصر تقوم بتطوير المدن الجديدة على مستوى المحافظات وهذا جزء من التنمية البشرية وإعادة توزيع السكان على مساحة مصر كاملة وليس الشريط الضيق ".

وتابع خالد عبد الغفار :" مستشفى العاصمة بها احدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم واحدث جهاز تشخيص رنين مغناطيسي وبها احدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم".