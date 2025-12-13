روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية الروسية رداً على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية ستُتخذ قريباً".

وأكدت الدبلوماسية الروسية، في تصريحاتها التي أوردتها شبكة "تاس" اليوم، : "تتستر بروكسل بعناية على حقيقة أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي هم من سيدفعون ثمن هذه الطموحات السياسية في نهاية المطاف. وستتخذ إجراءاتنا الانتقامية قريباً".

وأضافت زاخاروفا : " نشر بنك روسيا بياناً مفصلاً حول هذا الموضوع في 12 ديسمبر الجاري، ويجري بالفعل تنفيذ خطوات محددة. وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة الرقابة المالية الروسية أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد شركة يوروكلير، مطالبةً بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها بنك روسيا".

وتابعت : "في الوقت نفسه، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي نفسُه من تعويض الضرر الذي ستلحقه هذه الإجراءات بنظامه المالي والاقتصادي، وبسمعته العالمية كشريك تجاري واستثماري موثوق. إن مثل هذه التجاوزات في العلاقات الدولية لا تمر دون عواقب".