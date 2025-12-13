قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً

أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية الروسية رداً على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية ستُتخذ قريباً".
وأكدت الدبلوماسية الروسية، في تصريحاتها التي أوردتها شبكة "تاس" اليوم، : "تتستر بروكسل بعناية على حقيقة أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي هم من سيدفعون ثمن هذه الطموحات السياسية في نهاية المطاف. وستتخذ إجراءاتنا الانتقامية قريباً".
وأضافت زاخاروفا : " نشر بنك روسيا بياناً مفصلاً حول هذا الموضوع في 12 ديسمبر الجاري، ويجري بالفعل تنفيذ خطوات محددة. وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة الرقابة المالية الروسية أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد شركة يوروكلير، مطالبةً بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها بنك روسيا".
وتابعت : "في الوقت نفسه، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي نفسُه من تعويض الضرر الذي ستلحقه هذه الإجراءات بنظامه المالي والاقتصادي، وبسمعته العالمية كشريك تجاري واستثماري موثوق. إن مثل هذه التجاوزات في العلاقات الدولية لا تمر دون عواقب".

روسيا إجراءات انتقامية تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية تجميد الأصول الروسية الاتحاد الأوروبي

