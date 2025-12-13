التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل النيابات

أذاعت صفحات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية التحول الرقمي داخل المنظومة.

ويحتوي الفيديو على شرح لعملية تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية.

يأتي ذلك إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين وتعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين