نجم منتخب الأردن يكشف أسرار مسيرته الاحترافية من شباب الحسين لأساطير الملاعب والإنجازات التاريخية|فيديو
نجوم المسرح في حفل ختام مهرجان المنيا الدولي.. والمحافظ يُشيد بدور الفن في بناء الوعي |صور
مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات
«لن تسير وحدك أبداً يا ملك» .. الدوري الإنجليزي يوجّه رسالة دعم لـ محمد صلاح
بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل
إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
حاتم عقل: «الجوهري» سبب نجاح الكرة الأردنية ووصول المنتخب لكأس العالم
بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
«بن جفير» يُهدّد بهدم قبر «القسّام».. وحماس خططت لاغتيال الوزير المُتطرف قبل 7 أكتوبر
الدوري الإنجليزي يوجه رسالة دعم لـصلاح: لن تسير وحدك أبدا يا ملك
الدوري الإنجليزي يوجه رسالة دعم لـصلاح: لن تسير وحدك أبدا يا ملك
علا محمد

وجّه حساب الدوري الإنجليزي رسالة دعم للنجم محمد صلاح حيث شارك صورة لعلم مصر من المدرجات وعليها اسم نجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حساب الدوري الإنجليزي علي الصورة عبر حسابه  علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لن تسير وحدك أبدًا يا ملك".

وكان قد أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، بعد مباراة برايتون، اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الصلح بين المدير الفني لليفربول والنجم المصري محمد صلاح.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي انتهت بثنائية مقابل لا شئ لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


استغرب الإعلامي عمرو أديب الهجوم الذي تعرّض له الفنان أحمد السقا بسبب مقطع الفيديو الذي نشره دعمًا للنجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على خلفية أزمته الأخيرة مع النادي.

وقال خلال برنامجه «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت: «هو أحمد السقا غلط في إيه؟ إيه سبب الهجوم والتنمر الغريب الحاصل ضده بالشكل ده؟».

وأضاف أن السقا اتخذ قرارًا وخطوة لدعم ابن بلده، في إشارة إلى محمد صلاح، حيث وجّه رسالة باللغتين العربية والإنجليزية دعمًا لصلاح في أزمته الأخيرة.

وتابع: «هل ده جزاء الراجل اللي طلع يدافع عن ابن بلده؟ إنتوا بتفكروا إزاي؟ الراجل قال اللي عنده وعمل فعل إيجابي.. هي الناس جرالها إيه؟».

وانتقد أديب مثل هذا الهجوم الذي يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، مستائلًا: «لماذا أصبحتم قتلة؟».

واستكمل: «هو أحمد السقا غلط في إيه؟ الراجل اتكلم بالإنجليزي علشان يوصل رسالته للناس هناك، والإعلام العربي كله بيتكلم عن رسالته».

وأشار إلى أن أحمد السقا حاول الاشتباك بشكل مباشر مع الأزمة، عبر توجيه رسالة إلى إدارة ليفربول دعمًا لصلاح، بخلاف أشخاص آخرين أظهروا انتقادًا كبيرًا لصلاح في خضم هذه الأزمة.

