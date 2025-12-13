أحمد السقا : عز الدين أيبك اللي جوايا هو اللي خلاني دعمت محمد صلاح

أكد الفنان أحمد السقا أسفه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلته.

وأضاف السقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية : لاقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة .. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع .. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالإنجليزية يمكن يكون خاني التعبير، لكن كلمة كوتش صحيحة وعندهم محمد صلاح جوا الملعب كوتش.

وتابع السقا: اللي قولته بالإنجليزي قعد 55 دقيقة مش أنا اللي مسحته ، واستخدمت كلمة ميجا استار لأن عندهم كدا وبنتقدم عندهم برا كده.